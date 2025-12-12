Un hombre muere en Betanzos en un incendio en su vivienda de madrugada
Un particular alertó al 112 de que olía a quemado y había escuchado a una persona pedir ayuda
Europa Press
Un hombre ha fallecido hoy en Betanzos en un incendio registrado en su vivienda, según informa el CIAE 112 Galicia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 06.00 horas de este viernes, cuando un particular llamó a Emerxencias 112 para alertar de que había un fuerte olor a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle Cruz Verde.
La central de Emerxencias 112 Galicia dio aviso a Urxencias Galicia-061, a los bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil, a Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos. Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa. El fuego afectó también a un colchón y una mesa.
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- Arteixo expedienta a una gasolinera por un presunto enganche ilegal a la luz
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha