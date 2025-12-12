Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses en A Coruña este viernes 12 de diciembreAlerta naranja en el litoral de GaliciaLa primera zapatería 'barefoot' de la comarca, en ArteixoEl mercado de Navidad de María Pita, "adecuado" según el Concello
instagramlinkedin

Miño dedica 240.000 euros a humanizar la calle Marismas

El Concello acaba de licitar la actuación | Las ofertas podrán presentarse hasta el día 23

RAC

Miño

El Concello de Miño ha sacado a licitación el proyecto de mejora de la calle Marismas, un enclave de gran tránsito ya que da acceso al colegio Castro Baxoi y al polideportivo municipal Juan Tenreiro. La actuación, dotada con un presupuesto de 240.046 euros, tiene por objetivo renovar este espacio urbano. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de diciembre.

La intervención comprende la renovación de toda la calle, extendiéndose en sus extremos para enlazarla de forma adecuada con la trama urbana. En total, se actuará sobre 1.340 metros cuadrados de aceras.

Los trabajos previstos incluyen la sustitución de las baldosas de las aceras, la renovación de bordillos, la instalación de nuevo mobiliario urbano, trabajos de ajardinamiento y la actualización de la señalización vial. El propósito es modernizar la calle, hacerla más accesible para sus usuarios y reforzar su integración en el entorno.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, señaló que la calle Marismas «necesitaba una intervención integral desde hace tiempo, y con este proyecto vamos a mejorar no solo su imagen, sino también la comodidad y seguridad de las personas que la emplean día a día». Y añadió que, con esta intervención, quieren seguir avanzando en la humanización de las calles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents