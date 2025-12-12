La portavoz del PP de Betanzos Cecilia Vázquez hace público que tiene cáncer de mama

La portavoz del PP de Betanzos y diputada en el Parlamento gallego Cecilia Vázquez acaba de anunciar que tiene cáncer de mama. La edila hizo público su diagnóstico a través de un vídeo que colgó a sus redes sociales este jueves, en el que asegura que "no es fácil decirlo, pero me han detectado un tumor maligno en una mama", aunque el diagnóstico inicial ha sido "bastante favorable".

La popular sostiene que estará ausente durante una temporada, "siempre que el tratamiento así lo requiera", pero quiso lanzar un mensaje tranquilidad a sus vecinos y allegados asegurando que tratará de continuar con la misma energía, actividad y positivismo que la caracterizan. "Seguiré con la misma energía, que es el sello de Ceci Vázquez", señala.

La portavoz betanceira añadió que sus compañeros seguirán velando por el bien común de los vecinos y que "Betanzos estará en las mejores manos". También quiso agradecer el cariño y el apoyo de los suyos por estar siempre ahí. "Ahora tengo una gran ilusión por vencer al bicho y seguir", concluyó la edila.

La oposición lanza un mensaje de apoyo

El PSOE de Betanzos también quiso lanzar un mensaje de apoyo a la concejala a través de sus redes sociales. "Deseamos la pronta recuperación de Cecilia Vázquez", publicaron los socialistas, que le enviaron "mucho ánimo y mucha fuerza" tanto a ella como a su familia. También el BNG de Betanzos trasladó sus deseos de pronta y total recuperación, toda la fuerza y el ánimo en estos momentos.