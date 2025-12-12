El restaurante Terra y el Costa da Égoa, ganadores de Tapeando Carral

El concurso Tapeando Carral, celebrado el pasado fin de semana, ya tiene sus ganadores. El jurado profesional del certamen ha premiado al plato del local Terra, mientras que el galardón del público se lo ha llevado el restaurante de Costa da Égoa.

Rocío Goris, de Costa da Égoa, ha recibido el reconocimiento «con mucha alegría después de tanto esfuerzo». La hostelera confiesa que el puente de diciembre ha sido más ocupado de lo habitual. «Todos los años hay gente, pero este fue cuando más hubo», afirma la encargada. Goris además destaca que en esta edición los clientes «agradecen y valoran mucho cómo trabajamos todos los locales».

Su tapa, un montadito de pulpo sobre un puré de patatas, jamón y setas portofino, recibió el premio del jurado popular. «Teníamos una idea inicial que hacer con el pulpo, que al final no surgió, los montaditos fueron una idea de última hora con mi compañera», confiesa Goris. No es la primera vez que Costa da Égoa se ve reconocido por su cocina, los mismos hosteleros ganaron hace unos años el premiado del jurado.

La tapa Montadiños de pulpo del restaurante Costa da Égoa / LOC

Con todo, los profesionales decidieron premiar en esta edición al plato del restaurante Terra, con el nombre de Km.0. En esta ocasión su cocinero optó por un parmentier de patata, con huevo frito, cecina de vaca cachena, caldo de carne y, por supuesto, pan de Carral. Todos ingredientes de Galicia para hacer honor a su nombre.

Los reconocimientos del público recayeron en Alexis Míguez García, que obtuvo un 100% de los sellos requeridos, Nuria Insua Bello, que consiguió un 75% de certificaciones, y Carolina Mosquera Caamaño, con un 50% distintivos.

El Concello de Carral afirma que esta edición se han servido más de 6.000 tapas durante los cuatro días del certamen. La gran afluencia de gente ha llevado al Gobierno local a considerar ampliar los eventos de promoción de hostelería el año que viene.

La concejala de cultura y turismo, Isabel López, agradeció el «enorme trabajo hecho por todos los locales participantes, así como a todas las personas que hicieron posible esta exitosa edición». La edila también resaltó el «compromiso» del Ejecutivo local en la promoción de la hostelería, que consideran un «sector clave para Carral».

En total participaron once establecimientos del municipio: Boca Grande, Bar Tropezón, Casa Adolfo, Do Pincho Panadería & Docería, Vinoteca Taberna XXI, Restaurante Terra, Taberna Lume e Ferro, Casa Roel, O’ Lareiras, A Parola y Costa da Égoa.