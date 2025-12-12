Velas de Betanzos con olor a Navidad: «Nuestro objetivo es vender velas y para eso tratamos de que luzcan lo más posible»

Hay momentos del año que tienen un olor característico, inconfundible, y uno de ellos es la Navidad. En Betanzos, la cerería rocigarcía, que estrena ubicación junto a la farmacia Couceiro, lleva años logrando capturar esa esencia y trasladándola a las velas aromáticas que comercializa. Este año, a las ya tradicionales de Bo Nadal y Roscón de Reyes, en las que predominan la naranja y la canela, se une una creación que han bautizado como Nacimiento, puesto que incluye entre sus ingredientes el oro, el incienso y la mirra.

La vela está inspirada en los presentes de los Reyes Magos. «Obviamente no teníamos el olor del oro, así que lo que hicimos fue incluir pan de oro por encima», explica Rocío Osorio, su impulsora. Junto a ella, en su catálogo incluyen otra vela con referencias a las fiestas navideñas que han denominado Remanso de paz y que, como apunta su creadora, «no ahuyenta a los cuñados, pero relaja a todos los presentes».

Las velas aromáticas son uno de los ejes de este negocio al que da nombre su propietaria. Aunque originaria de Gijón, Rocío afirma sentirse como una gallega más y presume de ello en sus creaciones. De hecho, en el muestrario también se pueden encontrar velas en las que capta «los olores de la tierra», con esencias tan enxebres como orballo, lareira, fraga y, desde este año como novedad, también con olor a magosto.

Si el catálogo de velas aromáticas es extenso, también lo es el de velas figurativas, que tienen motivos de todo tipo, entre ellos una representación del tradicional Globo de papel de Betanzos, con barca incluida. Sus diseños están muy cuidados. «Puedes quemarlas o conservarlas como decoración», apunta Osorio. Este es el tercer año que, con motivo de estas fiestas, van a lanzar una vela con forma de árbol de Navidad. «El primero fue un árbol en espiral, con una forma muy chula; el segundo año el árbol no era muy chusquiño, pero este año hemos triunfado», reconoce la propietaria.

Las diferentes representaciones que tiene de la Natividad son otro producto que registra buenas ventas en estas fechas. «Tienen una connotación más religiosa», explica Rocío, que apunta que en su tienda de Santiago de Compostela, abierta el pasado año, son un producto que está permanentemente presente en el catálogo precisamente por esa connotación.

«Nuestro objetivo es vender velas y para eso tratamos de que luzcan lo más posible», relata esta emprendedora, que no para de innovar con sus creaciones. De hecho, y para completar su ya extensa oferta navideña, ha creado como elemento de decoración para estas fiestas unos centros de mesa de diferentes tamaños elaborados con plantas naturales que, secas, pueden servir para otros años. «Luce la flor, luce la vela y también ha sido una triunfada».