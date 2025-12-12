Xulio del Prado (18), ganador del Open de Ajedrez de Culleredo: «La clave es no acobardarse nunca»

El joven vigués de 18 años Xulio del Prado, con más de una decena de victorias autonómicas y nacionales a sus espaldas, logró imponerse en la final del Open de Ajedrez de Culleredo, que reunió a 87 participantes de toda Galicia.

El ajedrecista se siente «muy contento» de poder llevarse a casa un nuevo triunfo, y ya tiene la mirada puesta en los torneos que vendrán estas Navidades.

¿Qué sintió al ganar el torneo?

Fue genial, porque además competí con grandes maestros. A este torneo siempre va gente muy buena, de lo mejor que hay en Galicia.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del ajedrez?

Empecé con siete años. Al principio fue por pura casualidad. Después pasé por tres clubs distintos y ahora entreno de forma autónoma, aunque sigo en el Club Ourense.

¿Cuánto tiempo le dedica?

Cuando empecé le dedicaba unas cinco horas al día. Ahora media hora diaria más o menos, pero el ajedrez es un juego muy psicológico, y además de entrenar es importante tener la cabeza muy bien puesta. Lo más importante es no tener nunca miedo de tu rival. Hay mucha gente que al ver a un oponente superior se acobarda, o que busca el empate porque no confía en él. La clave es dar lo mejor de uno mismo.

¿Qué es lo que más engancha de este juego?

El simple hecho de pasar tiempo con tus amigos ya merece la pena. Pero una de las cosas que más me gustan del ajedrez es que en lugares como en La India, por ejemplo, se practica con un par de libros. Los mejores no tienen por qué ser personas con grandes recursos, y las pruebas están ahí.

¿Cree que existen mitos o prejuicios con el ajedrez?

Están superados. El ajedrez está muy bien valorado ahora mismo, y creo que series como Gambito de Dama han ayudado a que el deporte alcance más fama y popularidad.