Los bajos comerciales de Arteixo se reinventan como viviendas ante la falta de oferta

La falta de relevo generacional en los negocios de toda la vida y la escasez de oferta de vivienda en Arteixo han provocado que decenas de inversores se estén interesando por transformar los bajos comerciales en viviendas listas para entrar a vivir.

En Arteixo abundan los comercios con las persianas bajadas y carteles de «se vende» o «se alquila» —ahora mismo, en la plataforma Idealista hay cerca de un centenar en venta—, mientras que encontrar un piso libre y asequible se ha convertido en una misión casi imposible.

«Los precios para alquilar estos establecimientos a pie de calle están muy bien ahora, pero solo nos llaman inversores que quieren transformarlos en pisos», aseguran desde la inmobiliaria Adaix de Arteixo, que dice que recibe numerosas llamadas de interesados en dar una nueva vida a los bajos.

Los precios van desde 100.000 hasta 300.000 euros por locales de entre 90 y 150 metros cuadrados. «Todo depende del estado del mismo», añade la inmobiliaria, que cuenta con varias ofertas en el centro de la localidad y en Pastoriza, pero afirma que la complicada salida comercial de algunos bajos por su ubicación o características también está detrás de este fenómeno.

Alza de licencias municipales

El Concello ha concedido varias licencias en los últimos meses para reformar como pisos distintos locales ubicados a pie de calle. Entre ellos, una pulpeira en la travesía de Arteixo, donde una promotora habilitará cuatro viviendas, o un antiguo taller en la calle Arquitecto Domingo de Andrade, donde harán otras tres.

También revivirán como viviendas los bajos de un edificio construido hace casi dos décadas en la avenida Manuel Platas Varela, en Vilarrodís, que tras varios intentos fallidos de venderlos para uso comercial, la empresa Obras Albedro y Vázquez solicitó el cambio de uso a residencial.

«En los últimos dos años el alza de bajos en venta ha sido muy notoria», sostiene Nova Inmobiliaria Arteixo, que advierte de que esta tendencia podría cambiar la fisonomía urbana de la localidad en los próximos años.

Muchos de los proyectos en marcha incluyen reformas integrales para crear apartamentos modernos y eficientes, lo que incrementa su atractivo en un mercado. Desde las inmobiliarias locales prevén que la tendencia se mantendrá mientras la oferta residencial siga sin cubrir las necesidades reales.