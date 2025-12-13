Cambre negocia la cesión de inmuebles de la Iglesia

El Ejecutivo cambrés ha anunciado el inicio de contactos con el Arzobispado de Santiago de Compostela, para que la Iglesia ceda o alquiler al Concello inmuebles de su propiedad para disponer al uso de los vecinos.

La alcaldesa Diana Piñeiro se ha reunido con el Vicario y el Ecónomo para poder usar la casa parroquia del Cecebre, el monasterio de San Cibrao de Bribes, la casa rectoral de Pravio y la casa del cura de Sigrás como lugares para actividades municipales. El Ejecutivo local afirma que en los próximos días volverán a encontrarse para tratar de «acercar posturas» y llegar a un acuerdo con respecto a estos inmuebles eclesiásticos.

«Estas casas están vacías y sin uso, el objetivo es reformarlas y entregárselas a los vecinos para sus actividades y disfrute, no tiene objeto que sigan deteriorándose de esta manera y sin hacerlas servir», destacó la regidora.

La dotación pública para las casas rectorales ya estaba contemplada en el Plan General de la localidad, en concreto para la de Cambre y la de Sigrás. En el caso de la casa rectoral de Pravio, el Arzobispado había cedido el jardín interior al Ayuntamiento en 2015, el mismo año donde se tuvieron que realizar varias actuaciones para evitar el derrumbe del edificio.