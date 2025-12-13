Cambre negocia la cesión de inmuebles de la Iglesia
El Concello busca rehabilitar la casa rectoral de Pravio, la del cura de Sigrás o el monasterio de Bribes para el uso de los vecinos
El Ejecutivo cambrés ha anunciado el inicio de contactos con el Arzobispado de Santiago de Compostela, para que la Iglesia ceda o alquiler al Concello inmuebles de su propiedad para disponer al uso de los vecinos.
La alcaldesa Diana Piñeiro se ha reunido con el Vicario y el Ecónomo para poder usar la casa parroquia del Cecebre, el monasterio de San Cibrao de Bribes, la casa rectoral de Pravio y la casa del cura de Sigrás como lugares para actividades municipales. El Ejecutivo local afirma que en los próximos días volverán a encontrarse para tratar de «acercar posturas» y llegar a un acuerdo con respecto a estos inmuebles eclesiásticos.
«Estas casas están vacías y sin uso, el objetivo es reformarlas y entregárselas a los vecinos para sus actividades y disfrute, no tiene objeto que sigan deteriorándose de esta manera y sin hacerlas servir», destacó la regidora.
La dotación pública para las casas rectorales ya estaba contemplada en el Plan General de la localidad, en concreto para la de Cambre y la de Sigrás. En el caso de la casa rectoral de Pravio, el Arzobispado había cedido el jardín interior al Ayuntamiento en 2015, el mismo año donde se tuvieron que realizar varias actuaciones para evitar el derrumbe del edificio.
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha