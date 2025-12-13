El Concello de Curtis sube los precios de los servicios de conciliación

El Concello de Curtis ha aprobado en su sesión plenaria de este viernes la actualización de los precios de los servicios de conciliación, que arrastran un déficit anual de 83.761,34 euros en el último ejercicio. La modificación supone una subida de las tarifas que, como apuntan desde el gobierno municipal, siguen por debajo del coste real del servicio.

Esto es posible gracias a que la prestación de este servicio, que no es obligatorio, se ampara en razones sociales, en virtud del artículo 44.2 de la Ley de Haciendas Locales. Esto permite también que los colectivos desfavorecidos y las familias numerosas puedan gozar de bonificaciones.

Los nuevos precios aprobados en pleno son de 65 euros al mes para el servicio de madrugadores con almuerzo, que bajan a 40 euros si no incluye almuerzo. Por días esporádicos las tarifas quedan en 5 y 4 euros al día, respectivamente. En el caso de la ludoteca, el abono mensual será también de 40 euros, 4 euros si es diario.

En lo que respecta a las actividades fuera del período lectivo, el precio del campamento de Nadal queda fijado en 30 euros por persona, 12 euros el de Semana Santa y 30 euros por quincena en el caso del campamento de verano.

Además, en el pleno se aprobaron otras cuestiones de interés para el Concello, como la modificación del convenio con el Ministerio de Transportes y el SEPES para incluir un nuevo acceso al polígono Curtis-Teixeiro desde la N-634, que supondrá un desembolso de 60.000 euros en dos anualidades (2025 y 2026) por parte del Concello y la prórroga de dicho convenio hasta abril de 2031. Asimismo, la Corporación sacó adelante por unanimidad la participación en la segunda fase del Plan Provincial de Cooperación de la Diputación de A Coruña para la rehabilitación del firme en varias calzadas del municipio.

También se acordó instar a la Xunta a ampliar el CEIP de Teixero, para lo que el concello ofrece la parcela anexa, que estará a disposición de la Consellería de Educación desde el próximo mes de enero. La petición se fundamenta en el incremento de matrículas registrado en este centro en los últimos años, que pasó de 137 alumnos en 2016 a 205 en 2026.