Dos empresas suman dos nuevas parcelas de 10.000 metros en el polígono larachés

El parque empresarial de A Laracha continúa afianzándose gracias a la llegada de nuevas compañías y a la creciente demanda de suelo para actividades productivas. Las últimas incorporaciones corresponden a Manuel Zas Ares–Industrias Cee, dedicada a la calderería y mecanización, que ha adquirido la parcela F3, con 7.869 metros cuadrados, para ampliar sus instalaciones y reforzar su proceso de expansión. La operación permitirá a la empresa aumentar su capacidad productiva y consolidar su actividad en el área.

También Attrezattura Deporte Saúde e Lecer se suma al polígono con la compra de dos parcelas que suman 2.400 metros cuadrados, lo que refuerza la presencia de empresas vinculadas al deporte y el ocio en un entorno con alta demanda de suelo industrial.

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), que se encarga de la gestión del parque, destaca que estas nuevas implantaciones reflejan la «consolidación» de A Laracha como un espacio atractivo para proyectos empresariales de distintos sectores y que la elevada ocupación está impulsando una futura ampliación.

El plan previsto contempla 338.629 metros cuadrados adicionales, que elevarán la superficie total del parque hasta casi un millón de metros cuadrados, con el objetivo de dar respuesta a nuevas inversiones.