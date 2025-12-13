El Gobierno municipal de Arteixo acaba de aprobar en pleno los presupuestos del año 2026, que ascenderán a 66,2 millones de euros; y también se aprobaron los correspondientes a la empresa pública Sumarte, que contará con un presupuesto consolidado de 4,7 millones de euros. Sumarte gestiona el abastecimiento y el saneamiento, la limpieza viaria, el servicio de BiciArteixo, las líneas de transporte municipal y la recogida puerta a puerta de residuos. El presupuesto consolidado del concello y de Sumarte ascendería a 70,8 millones de euros.

Planos del ámbito de actuación en las calles de Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo y la zona de las Repúblicas.// LOC / LOC

Una de las principales inversiones del municipio en el 2025 será la dedicada a la travesía de Arteixo, para la que se consignarán 2,2 millones de los 3,6 millones necesarios para su realización. Otras inversiones importantes serán la humanización de la travesía de Oseiro (420.000 euros consignados en el capítulo 6 del presupuesto de los cerca de 700.000 euros que costará el proyecto en total), la urbanización en la denominada zona de las Repúblicas en el núcleo de Arteixo (otros 420.000 euros consignados de los 630.000 euros de inversión total), y la humanización de las calles Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo en Arteixo (aparecen 425.000 euros de los 550.000 del total el proyecto).

Los nuevos presupuestos de Arteixo proyectan parques y sendas en diferentes parroquias / LOC

Otras partidas importantes están referidas a obras ya comenzadas en 2025 y que se finalizarán en 2026, como la urbanización de la plaza de Figueroa (unos 500.000 euros de inversión, de los que se realizará un pago de la parte final de la obra en 2026 por un total de 309.000 euros), el parque de Herbales en Chamín (se abonarán 330.000 euros en 2026 de los 630.000 totales) o la casa de Baños del complejo del Balneario, para la que se destinan un millón de euros de un total de 3,6 millones de los cuales dos millones son fondos europeos.

Apertura de nuevas calles

Otras partidas importantes son los 2,2 millones destinados a desarrollos urbanísticos a través de unidades de actuación destinados a la apertura de nuevas calles. Aunque estos gastos de urbanización deben ser abonados por los propietarios del suelo, el concello adelanta la ejecución de los proyectos y luego pasa el cobro de las contribuciones correspondientes. Así en 2026 se ejecutarán proyectos en la Unidad de Actuación 3, concretamente un nuevo parque en un ámbito de 3.600 metros cuadrados. Será la segunda fase de una obra cuya primera fase consistió en la urbanización y dotación de servicios y aceras en varias calles de la zona. Otra actuación cuyo presupuesto irá incluido en esta partida será la apertura de una nueva calle que conectará la calle Baldomero González y la travesía de Arteixo.

También se acometerá con cargo a la partida de instalaciones deportivas de 350.000 euros la rehabilitación integral (cubierta e instalaciones) del polideportivo de Galán.