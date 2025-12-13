Sada celebra el Día de la Disfagia con un calendario de alimentos

Aspace Coruña celebró el Día de la Disfagia con un calendario de adviento de alimentos texturizados, en el que las personas con parálisis cerebral descubrieron premios adaptados como gominolas, postres de tres chocolates o aceitunas, dentro de un proyecto galardonado con el Premio Innovación en Saúde del Sergas. Durante la semana también se realizaron visitas al taller de alimentación texturizada y la Radio de los Gatos.