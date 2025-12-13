Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de Repsol a LangosteiraHuelga de buses en A CoruñaEntrevista a Ricardo Cao, rector de la UDCLos conciertos que vienen a A Coruña en 2026
instagramlinkedin

Sada celebra el Día de la Disfagia con un calendario de alimentos

Sada celebra el Día de la Disfagia con un calendario de alimentos | LOC

Sada celebra el Día de la Disfagia con un calendario de alimentos | LOC

Aspace Coruña celebró el Día de la Disfagia con un calendario de adviento de alimentos texturizados, en el que las personas con parálisis cerebral descubrieron premios adaptados como gominolas, postres de tres chocolates o aceitunas, dentro de un proyecto galardonado con el Premio Innovación en Saúde del Sergas. Durante la semana también se realizaron visitas al taller de alimentación texturizada y la Radio de los Gatos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents