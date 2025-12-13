Sada celebra el Día de la Disfagia con un calendario de alimentos
Aspace Coruña celebró el Día de la Disfagia con un calendario de adviento de alimentos texturizados, en el que las personas con parálisis cerebral descubrieron premios adaptados como gominolas, postres de tres chocolates o aceitunas, dentro de un proyecto galardonado con el Premio Innovación en Saúde del Sergas. Durante la semana también se realizaron visitas al taller de alimentación texturizada y la Radio de los Gatos.
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha