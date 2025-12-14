El belén viviente de Bribes más multitudinario: "Este año hay el doble de niños que el año pasado, y porque no había ropa para más"

Cambre volvió a revivir este domingo una de sus tradiciones más conocidas. El belén de Bribes abrió sus puertas para presentar a un amplio elenco de personajes de la natividad, desde los protagonistas que son la Virgen María, San José y el niño Jesús, hasta animales como la mula y el buey.

Los vecinos de la asociación O Cruceiro de Bribes son los encargados de poner en marcha la representación. Manuel Martínez, su presidente explica que el trabajo comienza mucho antes, cuando los voluntarios se acercan hasta la huerta del antiguo monasterio de la parroquia para limpiar los terrenos. «Empezamos hace dos meses, más o menos. Aquí venimos poco, tiene maleza y así que hay mucho que limpiar», explica el presidente.

La decoración la terminaron el sábado a medianoche y a las 11.00 horas del domingo todo el mundo estaba en sus puestos. El recorrido del belén lleva a los visitantes por distintos oficios tradicionales, como el de panaderos, herreros o alfareros, para después visitar a los animales y, finalmente a la Virgen María, San José y el niño Jesús. Los Reyes Magos también aparecieron en escena, desfilando a caballo.

Casi todos los personajes están interpretados por los niños de la parroquia. Anxo, que hace de San José, explica que el belén es una tradición familiar desde pequeño. «Yo llevo participando desde que nací», señala. Su compañera, Selén, vestida de la Virgen María, añade que ambos hicieron de niño Jesús cuando fueron pequeños.

«Para mí es una experiencia que viene de la tradición y venir año tras año es increíble», dice el actor de San José, que añade que sus papeles favoritos han sido de Rey Mago y de herrero.

En esta edición se han apuntado más niños que nunca, destaca Martínez. «Este año hay el doble que el año pasado, y porque no había ropa para más», apunta el presidente de la asociación. «Vino todo el mundo de la parroquia, todos queriendo participar. Para nosotros es una satisfacción que la gente quiera colaborar aquí», resalta.

Una de las nuevas incorporaciones, cogiendo el papel destacado de Rey Gaspar, es Anxo, que dice que repetirá el año que viene. «Al ir con los caballos me gustó mucho», dice. Como Rey Mago fue el encargado de hacer la presentación de los regalos a la pareja y al niño. «No ensayé nada, fue improvisado», admite.

Desde hace unos años la asociación cuenta también con la ayuda de la Fundación Venancio Salcines para la financiación y la preparación del evento. «La parte más complicada es la comida del mediodía, no podemos acoger a toda la gente que quiere venir», señala Manuel, que añade que alrededor de 400 personas se quedaron a comer este domingo. La jornada cerró con un concierto de Navidad en la Iglesia y un brindis para dar inicio a las fiestas.