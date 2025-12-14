Cerceda invierte 1,88 millones en obras en parroquias

El Concello de Cerceda invierte 1,88 millones de euros en obras en varias parroquias para actuaciones en las infraestructuras viarias, equipos deportivos o servicios básicos. El Ejecutivo local afirma que estas acciones responden a necesidades del día a día y que «avanzan en la línea de un municipio cohesionado, bien comunicado y dotado de instalaciones modernas y sostenibles».

Las partidas con más presupuesto son aquellas destinadas a los complejos deportivos de la localidad. En el campo de fútbol de Outeiro, donde se prevé la instalación de nuevas gradas cubiertas, vestuarios, cantina y aseos recibirá una inversión de casi 500.000 euros mientras que la sustitución total del césped artificial del complejo deportivo de O Roxo costará un total de 312.781 euros. Además, se actuará en la ampliación del campo de Rodís y la mejora del terreno..

Otras obras destacadas son la nueva depuradora de Meirama y las mejores del saneamiento en Ribasoutas, ya en ejecución, que tienen un presupuesto de más de 200.000 euros.

«Cerceda mantiene así un ritmo de actuaciones intenso y constante, con una planificación que garantiza que cada parroquia reciba inversiones y mejoras estructurales», señala el Ayuntamiento.