Cerceda invierte 1,88 millones en obras en parroquias
Los trabajos incluyen actuaciones en equipos deportivos, servicios básicos e infraestructuras
El Concello de Cerceda invierte 1,88 millones de euros en obras en varias parroquias para actuaciones en las infraestructuras viarias, equipos deportivos o servicios básicos. El Ejecutivo local afirma que estas acciones responden a necesidades del día a día y que «avanzan en la línea de un municipio cohesionado, bien comunicado y dotado de instalaciones modernas y sostenibles».
Las partidas con más presupuesto son aquellas destinadas a los complejos deportivos de la localidad. En el campo de fútbol de Outeiro, donde se prevé la instalación de nuevas gradas cubiertas, vestuarios, cantina y aseos recibirá una inversión de casi 500.000 euros mientras que la sustitución total del césped artificial del complejo deportivo de O Roxo costará un total de 312.781 euros. Además, se actuará en la ampliación del campo de Rodís y la mejora del terreno..
Otras obras destacadas son la nueva depuradora de Meirama y las mejores del saneamiento en Ribasoutas, ya en ejecución, que tienen un presupuesto de más de 200.000 euros.
«Cerceda mantiene así un ritmo de actuaciones intenso y constante, con una planificación que garantiza que cada parroquia reciba inversiones y mejoras estructurales», señala el Ayuntamiento.
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- De solar abandonado en Sada a huerto vecinal: «Hay un ambiente maravilloso»
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha