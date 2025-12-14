El Concello denuncia retrasos en las obras de O Pasatempo
Betanzos
El Concello de Betanzos ha denunciado que los trabajos de recuperación del parque de O Pasatempo, que se financian con cargo a fondos europeos, acumulan «un cierto retraso».
La alcaldesa, María Barral, mantuvo un encuentro para hacer seguimiento de estas obras con el director xeral de Turismo, José Manuel Merelles, que se comprometió a licitar la tercera y cuarta fase del proyecto a principios del próximo año. El responsable de la Xunta también señaló que el departamento autonómico asumirá con fondos propios las actuaciones que no lleguen a tiempo.
