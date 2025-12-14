Un motorista muere tras chocar contra un portal en Coirós, A Coruña

Un motorista falleció a última hora de la tarde de este domingo tras chocar contra un portal en el lugar de Coirós de Arriba, informó el 112. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 20.00 horas, cuando un particular informó al 112 de la colisión, alertando ya en el mismo momento de que se traba de un «accidente grave».

Emergencias alertó al personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil, que se desplazó al lugar de inmediato, pero, pese a los esfuerzos por reanimar al motorista, solo se pudo confirmar su muerte.