Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas

El acceso a la vivienda es un problema común en A Coruña y su área metropolitana. La alta demanda y la escasez de oferta ha llevado a los concellos a buscar todo tipo de soluciones y una de ellas es la conversión de locales comerciales en viviendas.

A Coruña fue una de las pioneras, a la que también se ha sumado recientemente Arteixo. De un modo más discreto y con sus propias particularidades, Oleiros es otro de los concellos que se suma a esta tendencia. En la rúa Sorolla de la urbanización Fonte do Ouro, a muy poca distancia del Concello de Oleiros, los bajos del bloque de viviendas están a punto de cambiar de uso para albergar a nuevos residentes.

Según comentan los vecinos, la promotora Fergo Galicia les ha informado de su intención de dar una nueva vida a estos espacios, que llevaban sin uso desde su construcción. Para ello, la constructora deberá hacer una serie de modificaciones en los espacios comunes que permitan cumplir con los requerimientos que exige la Xunta en su normativa para la conversión de inmuebles comerciales a pie de calle en residenciales.

De momento no han comenzado los trabajos para transformar estos seis bajos —dos por portal—, aunque los vecinos sí que han visto estos días movimientos de acopio de materiales en el interior de los locales comerciales.

En cualquier caso, este cambio de uso va a ser testimonial en un concello como Oleiros, en el que priman las viviendas unifamiliares y donde las nuevas promociones ya se presentan con las plantas bajas convertidas en viviendas con terrazas a pie de calle.

Además, como apuntan desde el Concello, Oleiros ya blindó a través del plan general los usos de los diferentes desarrollos urbanísticos del municipio, fijando en qué espacios se podrían construir locales comerciales. Esta tipología queda prácticamente relegada a zonas concretas del término municipal, como Santa Cristina, Perillo, Mera, parte de Oleiros y el entorno de la N-VI.

En estas zonas, el Concello es tajante y afirma que no se va a permitir la conversión en vivienda a cambio de perder usos comerciales. Sin embargo, no se cierra a casos como el anteriormente descrito, en el que compensa más esta transformación que mantenerlos tapiados y sin uso.

Lo que tienen también claro en el Concello es que no se van a promover las infraviviendas y que los cambios serán posibles siempre que cumplan con la normativa urbanística en vigor.