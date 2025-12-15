Culleredo, nido de canarios: "El que más o el que menos tiene sobre cuatro o cinco parejas"

El Jardín Botánico Ría do Burgo acoge esta semana a unos invitados especiales. Unos 700 canarios estarán en exposición en el Aula de Naturaleza. Aves de todos los colores y tamaños llegaron el pasado viernes a Culleredo y el sábado por la mañana fueron juzgados por color, postura, híbridos, exóticos anillados, fauna europea anillada, periquitos, agapornis y psitácidos. Los premios a criadores se entregarán el domingo a partir de las 12.30 horas.

Algunos de los canarios a exposición. | Casteleiro

Fran Villar, de la Sociedad de Canaricultura de A Coruña, organizadora de la exposición y concurso, explica que el «gusanillo» por la crianza de estas especies que algo «con lo que se nace». «Es nuestro día a día: nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es ir a ver a los pájaros», dice Villar.

«El que más o el que menos tiene sobre cuatro o cinco parejas», afirma el criador, que admite que algunos llegan a tener hasta casi 200 de estos pájaros en sus casas.

El certamen que tiene lugar en Culleredo, más que una competición, es una «lección» para los aficionados a los canarios. «Los criadores traen a sus ejemplares y el juez te puntúa para hacerte una idea de lo que tienes, de si puedes seguir criando por ahí o tienes que cambiar un poquito de rumbo», destaca.

Los participantes con mejor puntuación conjunta de sus cinco mejores ejemplares recibirán lotes de productos para la cría. Además de estos premios, la Sociedad de Canaricultura coruñesa también entregará el Trofeo Juan Lembeye Lartaud, para reconocer al mejor criador gallego.

Villar explica que un canario puede vivir de media unos quince años, aunque los que se usan para estas exposiciones tienen una esperanza de vida menor. Según sus preferencias los apasionados de estas criaturas a veces optan por entrenar y mejorar sus cantos, más que ir mejorando su apariencia. «Cada criador se especializa en lo que realmente le gusta», señala el organizador.

Lo básico para los que se quieran iniciar en la canaricultura es que las aves cuenten con una buena alimentación, una buena higiene y que su aviario cuente con unas buenas condiciones. «Sobre todo tener en cuenta la humedad, la temperatura... un cómputo general para que el pájaro esté bien, esté en condiciones, contento y que cuando llegue su época de cría vaya todo bien», detalla Villar, aunque admite que las condiciones varías según cada especie.

Dentro de las expuestas en O Burgo hay también todo tipo de híbridos. «A los criadores hay pocos pájaros que nos chocan, pero a la gente que entra aquí y que no está habituada le sorprende la cantidad y que hay de todo tipo, de todos los colores, de todas las gamas. La verdad que es impresionante verlo», dice el criador.

A la exposición y el concurso lo acompañan también con sorteos, visitas escolares y un certamen de dibujo infantil para estudiantes de 5 a 11 años. «En esos dibujos hay todo tipo de ideas, algunas terribles, pero sí que los niños cuando hacen los dibujos expresan muy bien el tema de la naturaleza, de lo que realmente queremos conservar», señala el organizador, que apunta que la exposición y el concurso también sirve para explicarles por qué este tipo de aves se crían en cautividad. «Ayuda a que los niños entiendan que no es nada malo que el canario esté en una jaula», añade.

Aunque tradicionalmente los ganadores del concurso de dibujo se llevarían a casa una de las aves, estos últimos años a raíz de la ley de bienestar animal, la organización opta por otros obsequios para los pequeños.