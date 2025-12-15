Dos heridos y largas retenciones en un accidente en O Pedrido
Un accidente con tres vehículos implicados en la entrada del puente de O Pedrido deja dos heridos leves, aunque lo más aparatoso fueron las retenciones que provocó
Alrededor de las 18.20 horas de este lunes se registró un accidente de circulación en el acceso al puente de O Pedrido en sentido Ferrol, en la AC-164, en el que se vieron implicados tres vehículos.
Según informaron fuentes de Emerxencias de Galicia, hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Betanzos, Guardia Civil y Protección Civil de Bergondo.
Desde Bomberos de Betanzos apuntaron que el accidente fue un choque fronto-lateral entre dos vehículos en el que se vio implicado un tercero por alcance. Fruto del mismo, resultaron heridas leves dos personas, una que fue atendida en el lugar del siniestro y otra que fue trasladada a un centro sanitario por las contusiones producidas por los sistemas de seguridad.
Los vehículos quedaron atravesados en la calzada, lo que provocó importantes retenciones y obligó a la Guardia Civil a habilitar uno de los arcenes para la circulación.
