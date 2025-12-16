Arteixo gana promoción residencial con 24 nuevas viviendas en Oseiro
La actuación se desarrolla sobre el plan urbanístico UA-46, combinando la creación de pisos con espacios abiertos | Los precios van de los 224.000 hasta los 395.000 euros
La parroquia de Oseiro, en Arteixo, sumará promoción de obra nueva en la calle A Ponte, concretamente a la altura del número dos, con un total de 24 pisos y dúplex, todos ellos con terraza, plaza de garaje y trastero.
La iniciativa se desarrolla sobre el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Actuación 46 (UA-46), aprobado recientemente por el Concello de Arteixo, que establece la distribución de los edificios y los espacios abiertos en la zona.
La promoción, gestionada por Vipkel Consulting Services, ofrecerá viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. Todos los pisos contarán con terraza, garaje y trastero, y según el anuncio de la promotora, incluirán acabados «modernos, fachada ventilada, armarios empotrados y cocinas completamente equipadas».
Entrega prevista para 2028
La entrega está prevista para septiembre de 2028 y los precios van desde 224.000 euros, para los pisos más pequeños, hasta 395.000 euros.
El plan urbanístico municipal divide el desarrollo en dos bloques. El primero, situado junto a la Travesía de Sabón, contempla un edificio de tres plantas y un área semipeatonal con aparcamiento.
El segundo, sobre la Travesía de Oseiro, un bloque de cuatro alturas, acompañado de un parque infantil y una zona verde. Esta organización busca integrar las nuevas viviendas con el entorno histórico y respetar el patrimonio de la iglesia de Oseiro.
Zonas verdes y unificación urbanística
Según los técnicos y promotores, el bloque más cercano a la iglesia ayudará a ocultar una medianera que desentonaba en el conjunto histórico, mientras que la zona verde se sitúa al sur del templo, preservando la visibilidad y la estética del edificio religioso.
El plan también reduce la edificabilidad de 1,2 metros cuadrados por metro cuadrado a 0,95 y concentra la zona residencial junto a la AC-415. De esta manera, la promoción combina la creación de vivienda nueva con la mejora de espacios públicos, respetando el patrimonio y ofreciendo áreas recreativas y zonas verdes para los vecinos.
Con la llegada de esta promoción, Oseiro suma nueva oferta de vivienda que responde a la alta demanda en Arteixo, en una zona bien comunicada, a apenas 15 minutos de A Coruña. Además de aportar vivienda nueva, la iniciativa refuerza el interés de Oseiro como barrio residencial, que ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años.
