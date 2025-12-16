El Concello premia las mejores fotografías del año en A Laracha

El alcalde larachés, José Manuel López Varela, junto a la concejala Patricia Bello, y la técnica María Canedo, entregaron los premios del certamen fotográfico municipal, al que se presentaron cerca de medio centenar de imágenes. El primer premio, dotado con 600 euros, fue para Lúa decrecente polo santuario, de Antonio Fernández. El segundo, con 400 euros, recayó en Memoria de piedra, de Jonatan Mesías, y el tercero, de 250, en Fogar das xacias, de Iván Gómez.