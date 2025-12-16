Escepticismo en Lorbé ante el anuncio de dragado del puerto

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, anunciaba la pasada semana en el marco de una comisión parlamentaria que el proyecto de dragado del puerto de Lorbé avanzaba con la redacción del estudio de impacto ambiental. Pero en la dársena oleirense reina el escepticismo y dudan de que la obra se vaya a ejecutar a tiempo de evitar males mayores.

El hecho de que el presidente del organismo autonómico no diese fechas es lo que les hace desconfiar. «El problema va a más y los barcos grandes, con marea baja y sobre todo con mareas vivas, no pueden descargar en una parte del muelle. Hace falta ese dragado de mantenimiento», apuntan los trabajadores.

En el muelle de Lorbé descargan cinco grandes bateeiros, que son los que más problemas presentan por su tamaño, y otra decena de barcos pesqueros, que acusan al sector del mejillón de generar los residuos que provocan la disminución del calado, una denuncia contrastada, ya que la Xunta verificó el año pasado que la mayor parte de los sedimentos acumulados corresponden a conchas de mejillón.

En lo que todos están de acuerdo es en la necesidad de ampliar el dique de abrigo. «Pedimos que amplíen el dique, porque si hay mala mar es imposible trabajar aquí», señalan, aunque también son conscientes de que la ampliación puede alterar las dinámicas que ahora hacen que en los días de mala mar no puedan trabajar con comodidad. Esas dinámicas pueden afectar a la configuración de los arenales de la zona, por lo que podría haber reparos a una actuación que, por otra parte, el propio presidente de Portos de Galicia afirmó en esa misma comparecencia que contaba con una partida de 155.000 euros en los presupuestos para su ejecución.

A vueltas con el saneamiento

Álvarez Vidal facilitó estos datos en una intervención en la que respondió a una pregunta del Partido Socialista en la que no solo se interesaba por el dragado del puerto de Lorbé, sino también por el saneamiento de la zona.

Esta última cuestión fue esquivada por el presidente de Portos, algo que no pasó por alto el alcalde e Oleiros, Ángel García Seoane, que volvió a reclamar el alcantarillado. «En un puerto donde se está produciendo mejillón no se pueden verter las aguas fecales directamente a la bahía», denuncia. Respecto al dragado también se muestra escéptico. «Se verá dentro de 5 o 6 años si les cuadra. Los anuncios están muy bien, pero en vez de decir hay que hacer», advierte.