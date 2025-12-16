Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal en A Coruña, en Alfonso MolinaEl 'Helimer' peina la costa coruñesa por un pescador desaparecidoHabla el vigilante agredido en el Hospital de OzaCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

Retenciones en la AP-9 en sentido A Coruña por un accidente a la altura de Cecebre

El siniestro ocurrió pasadas las 9.00 horas de la mañana a la altura del kilómetro 13, en Cecebre

Accidente en la AP-9 a la altura de Cecebre

Accidente en la AP-9 a la altura de Cecebre / LOC

RAC

A Coruña

Un accidente en la autopista AP-9 en sentido A Coruña ha causado largas retenciones en la mañana de este martes.

El siniestro ocurrió pasadas las 9.00 horas de la mañana a la altura del kilómetro 13, en Cecebre. Según fuentes del 112 Galicia, un particular alertó a esa hora de que había sufrido una salida de vía, aunque no especificó si revestía gravedad o no.

El denso tráfico llegaba hasta la confluencia de las vías que vienen desde Santiago y Ferrol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents