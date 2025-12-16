Retenciones en la AP-9 en sentido A Coruña por un accidente a la altura de Cecebre
El siniestro ocurrió pasadas las 9.00 horas de la mañana a la altura del kilómetro 13, en Cecebre
A Coruña
Un accidente en la autopista AP-9 en sentido A Coruña ha causado largas retenciones en la mañana de este martes.
El siniestro ocurrió pasadas las 9.00 horas de la mañana a la altura del kilómetro 13, en Cecebre. Según fuentes del 112 Galicia, un particular alertó a esa hora de que había sufrido una salida de vía, aunque no especificó si revestía gravedad o no.
El denso tráfico llegaba hasta la confluencia de las vías que vienen desde Santiago y Ferrol.
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- Heridos un hombre de 70 y una mujer de 45 al ser atropellados mientras auxiliaban a un conductor en A Laracha
- La Xunta pondrá a la venta y alquiler las 17 viviendas públicas que construirá en Vilaboa
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas