Retenciones en la AP-9 en sentido A Coruña por un accidente a la altura de Cecebre

Un accidente en la autopista AP-9 en sentido A Coruña ha causado largas retenciones en la mañana de este martes.

El siniestro ocurrió pasadas las 9.00 horas de la mañana a la altura del kilómetro 13, en Cecebre. Según fuentes del 112 Galicia, un particular alertó a esa hora de que había sufrido una salida de vía, aunque no especificó si revestía gravedad o no.

El denso tráfico llegaba hasta la confluencia de las vías que vienen desde Santiago y Ferrol.