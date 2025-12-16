Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal en A Coruña, en Alfonso MolinaHuelga de buses interurbanos en A CoruñaObjetivos del Dépor en el mercado de inviernoCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

La Xunta limpia más de siete kilómetros en los ríos Mandeo, Mendo y Xerpe

La limpieza del río. | LOC

La limpieza del río. | LOC

RAC

Paderne

Augas de Galicia está realizando labores de limpieza, mantenimiento y conservación en siete kilómetros de los ríos Mandeo, Mendo y Xerpe, en las localidades de Betanzos y Paderne.

Los trabajos durarán cinco semanas. Entre las actuaciones previstas están la retirada de árboles caídos y la de biomasa en el caudal. Los operarios utilizarán motosierras y un tractor. La retirada de maleza en la zona permitirá una mejor circulación del agua de los ríos y conservar las condiciones naturales del ecosistema de ribera.

En concreto, Augas de Galicia actuará en las parroquias de San Salvador de Colantres, San Xoán de Vilamourel, San Vicente de Armá y Santa André de Obre, en Betanzos. En Paderne las tareas de limpieza se harán en el tramo del río Xerpe de los núcleos San Xoán de Paderne, Santo André de Obre y San Martiño de Tiobre. Además, se limpiarán 700 metros de los arroyos de As Angustias, del Pasatiempo y de Infesta.

Las acciones del organismos dependiente de la Xunta entran dentro del marco de mantenimiento y conservación de los caudales de Galicia. Los de Betanzos y Paderne entran ambos en zonas de potencial riesgo de inundación.

TEMAS

Tracking Pixel Contents