35 años de béisbol en Cambre

Hace 35 años un grupo de chicos llegados de Venezuela, Cuba y otros lugares de América fundaron el club Águilas del Atlántico. Ese pequeño paso de los fans del béisbol movidos por el «deseo de continuar practicando su deporte» terminó convirtiéndose en el Club de béisbol y Softbol de Cambre.

El actual presidente de la entidad, Jhonny Pérez explica que la decisión salió de las ganas de juntarse para recordar el deporte rey en sus lugares de origen, coincidiendo también con la creación de la federación gallega de béisbol. Poco después, en 1994, apunta el presidente, se fusionaron con el Club Marineros de A Coruña, lo que les permitió competir en la primera y segunda división gallegas.

Desde entonces su cometido ha estado centrado no solo en practicar su deporte preferido, sino también en divulgar la cultura del béisbol por la comarca. «En el año 2000 empezamos a trabajar con los colegios de Cambre», recuerda Pérez. «Fue un punto importante porque tuvimos una recepción muy buena por parte del Concello de Cambre, sobre todo del concejal de deportes, que nos permitió durante cinco años consecutivos poder organizar una liga interescolar», dice el presidente del club.

Esa labor didáctica en los centros funcionó, sobre todo del lado de femenino. «Las niñas de los colegios de Cambre ya iban creciendo y era importante para nosotros darle continuidad, porque si no esas chicas cuando llegasen a los 16 años a lo mejor en el béisbol ya no tendrían cabida», señala Pérez sobre la decisión de crear la sección de softbol.

«Queríamos llevar ese equipo a lo más alto posible», afirma el presidente. Y lo consiguieron. Desde 2018, la sección de softbol de Cambre compite en la liga de División de Honor de Oro, la categoría nacional más alta.

A pesar de los logros deportivos de los equipos, el presidente confiesa que todavía no se ha asentado una afición a este deporte en la comarca. «Seguimos siendo un deporte muy minoritario que la gente desconoce», admite Pérez. Y es que, a pesar de las tareas de divulgación en los centros o los días de deporte en la calle, que hace que más personas les conozcan la realidad acaba siendo la misma. «La cruda realidad es que el fútbol lo acapara todo», lamenta Pérez.

El club celebró el pasado domingo la gala por los 35 años, reconocimiento a las personas claves en su historia, como jugadores, entrenadores o instituciones. Ahora miran al futuro con la esperanza de, por lo menos, mejorar sus instalaciones. «Estamos muy deseosos de poder tener un campo en la Universidad Laboral, en Acea da Ama. Ya hay un proyecto de remodelación del campo y transformarlo en un recinto realmente apropiado al deporte», señala el presidente.