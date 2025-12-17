Más de 800 alumnos laracheses disfrutan del Festival del Teatro
Más de 800 alumnos de los colegios Otero Pedrayo, Alfredo Brañas y Caión disfrutarán estos días del tradicional Festival de Teatro organizado por el Concello. Al acabar cada una de las cinco funciones, Papá Noel, acompañado por uno de sus elfos, se presenta en la Casa de la Cultura para saludar a los niños y profesores asistentes, agasajarlos con caramelos y desearles unas felices Navidades a todos. El ciclo durará hasta este jueves, 18 de diciembre.
