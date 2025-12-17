La alcaldesa de Cambre no acudirá a la reunión con las asociaciones

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha anunciado que no acudirá a la reunión abierta convocada por más de 50 asociaciones del municipio para discutir el bloqueo administrativo del Concello. La reunión está prevista para este jueves a las 20.30 horas y se organizó tras cancelar de la movilización prevista para el pasado viernes 12 de diciembre.

El Ejecutivo cambrés señala que "nuestra responsabilidad es explicar la situación actual" algo que hicieron en una reunión abierta el pasado 21 de octubre con las asociaciones y también recibiéndolas de forma individual para revisar sus expedientes. "En ellas se les mostró la realidad del Concello explicando lo sucedido y aclarando dónde estaba la responsabilidad" en la falta de subvenciones y su impago.

El Gobierno municipal del PP señala a sus predecesores de Unión por Cambre de la situación actual y explica que el suplemento de crédito de 1,3 millones que llevaron al pleno de octubre no contaba con informes técnicos, "creando así una gestión opaca y llena de inseguridad jurídica".

"Resulta curioso que si realmente UxC tuviera voluntad de pagar nos preguntamos por qué no lo gestionó durante su mandato o por qué no llevó a cabo la tramitación de la moción presentada y aprobada en el pleno de mayo de 2024 por BNG, PP y PSOE", dice el Ejecutivo local.

En defensa de sus acciones en los últimos seis meses, desde que los populares ostentan la alcaldía de Cambre, el Gobierno municipal apunta que ya se ha aprobado una transferencia de crédito "real" y que "se abonará próximamente".

El Ejecutivo local también apela al resto de grupos de la oposición a que durante la reunión con las asociaciones aclaren su postura sobre la "posible difamación" del anterior Gobierno a la secretaria y la interventora, "haciéndolas responsables de los impagos de las subvenciones con el único afán de confundir y eludir responsabilidades". También piden que los grupos digan por qué no quisieron entrar a la Junta de Gobierno.

"Llegados a este punto y con la verdad encima de la mesa, nuestra función es seguir trabajando con el fin de normalizar el tejido asociativo", declara la alcaldesa, que añade que seguirán aportando "soluciones reales y legales".

La regidora también apela al resto de formaciones políticas a formar parte de la Junta Gobierno, donde "realmente se toman las decisiones para arreglar los problemas de nuestro municipio y no detrás de una pancarta".