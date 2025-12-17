Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación San Antonio celebra su primera fiesta navideña

RAC

Sada

La Asociación San Antonio de Riovao celebrará el próximo sábado 20 de diciembre su primera fiesta navideña. La celebración se desarrollará en la antigua cámara agraria de Sada. La jornada comenzará con la visita de Papá Noel e incluirá diversas actividades para los más pequeños, una merienda de chocolate con churros, sorteos y varias sorpresas, avanzan desde este colectivo vecinal fundado hace escasos meses. .

Esta nueva asociación vecinal de Sada invita a todos los vecinos a acercarse para «disfrutar juntos de una tarde navideña llena de ilusión y buen ambiente».

