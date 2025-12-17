El BNG urge más fondos para el mantenimiento de infraestructuras
Miño
El BNG de Miño reclamará en el próximo pleno una partida específica para el mantenimiento de infraestructuras. Su portavoz, Alberte G. Nicolás, advierte de importantes deficiencias en calles, caminos y redes de saneamiento y abastecimiento e insta al Gobierno local a dotar estas labores básicas de mantenimiento de fondos suficientes.
«O mantemento ordinario non pode seguir sendo a gran esquecida da acción do goberno de Miño. Son pequenas actuacións, mais imprescindibles, que levan reclamando durante moito tempo e que seguen sen resposta», advierte el portavoz nacionalista, que advierte de que un arreglo a tiempo evita gastos mayores.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- La Xunta pondrá a la venta y alquiler las 17 viviendas públicas que construirá en Vilaboa
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas
- Nueva vida para una joya modernista: el chalé de Miodelo encuentra comprador