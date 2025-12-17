Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG urge más fondos para el mantenimiento de infraestructuras

RAC

Miño

El BNG de Miño reclamará en el próximo pleno una partida específica para el mantenimiento de infraestructuras. Su portavoz, Alberte G. Nicolás, advierte de importantes deficiencias en calles, caminos y redes de saneamiento y abastecimiento e insta al Gobierno local a dotar estas labores básicas de mantenimiento de fondos suficientes.

«O mantemento ordinario non pode seguir sendo a gran esquecida da acción do goberno de Miño. Son pequenas actuacións, mais imprescindibles, que levan reclamando durante moito tempo e que seguen sen resposta», advierte el portavoz nacionalista, que advierte de que un arreglo a tiempo evita gastos mayores.

