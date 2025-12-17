Un clúster del motor estudia instalarse en el polígono larachés

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) anuncia que un clúster de empresas vinculadas al vehículo industrial, del que todavía no se han publicado sus datos, estudia su implantación en la ampliación del parque empresarial de A Laracha, un proyecto que supondría una inversión de 15 millones de euros y la creación de alrededor de 600 puestos de trabajo.

La iniciativa fue abordada en una reunión celebrada en el coworking de A Laracha, en la que participaron la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo; el responsable del área comercial, José Rey; el alcalde, José Manuel López; el concejal de Urbanismo, Pablo Cambón, técnicos municipales y empresarios que forman parte del clúster. Durante el encuentro, se analizaron las condiciones del suelo y las posibilidades de desarrollo del proyecto en el municipio.

El clúster plantea la ocupación de unos 150.000 metros cuadrados, lo que representa prácticamente la mitad de la ampliación prevista para el polígono. El proyecto contempla la construcción de siete naves industriales y un circuito de test road, configurando un complejo especializado que podría convertirse en un referente del sector. La iniciativa podría contar con capital extranjero y con la participación de empresas españolas, con el objetivo de generar valor añadido al producto industrial.