La Feira do Galo de Arteixo se celebrará sin animales vivos este año por la gripe aviar
Solo premiarán las cestas con los gallos listos para cocinar | La cita será este sábado, 20 de diciembre
La situación sanitaria en las granjas a causa de la gripe aviar ha obligado a modificar la Feira do Galo de Arteixo, que no podrá comercializar animales vivos. La cita, que tendrá lugar en la plaza del Balneario este sábado, 20 de diciembre, solo premiará las cestas con los gallos listos para cocinar, con galardones que irán desde los 75 a los 300 euros, repartidos en diez categorías diferentes.
El grupo Triskell amenizará el evento con un pasacalles y también actuarán Iván Gaméz, el dúo Alba y Selu. Sobre las 19.00 horas el grupo Los Platinos cerrará la fiesta. Los usuarios podrán aprovechar la ocasión para adquirir las viandas para sus comidas navideñas y colaborar con causas solidarias comprando rifas para el sorteo de varias cestas.
