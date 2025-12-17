García Seoane anuncia la inminente venta de más parcelas para vivienda protegida

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha confirmado este martes que «en cuestión de días» el Concello va a sacar nuevamente a la venta suelo para vivienda protegida. Tal y como explicó en un programa radiofónico, el Concello disponía de varias parcelas (dos en Oleiros y una en Mera) que según el plan general del municipio correspondían a vivienda libre que ahora se van a convertir en suelo protegido.

Con este movimiento, señaló García Seoane, el Concello va a favorecer que las parcelas, que correspondían al 10% de terrenos que le habían entregado los promotores en su día para urbanizar, se van a vender a un precio más bajo. El objetivo del Concello es que las 34 viviendas previstas para estos desarrollos puedan estar concluidas en 2027.

El alcalde oleirense aprovechó su intervención para contraponer su modelo con el de la Xunta. «Nosotros no hablamos; nosotros hacemos», afirmó el regidor, que indicó que en el presente ejercicio el Concello ha promovido la construcción de 146 viviendas en parcelas municipales que se vendieron cooperativas para hacer viviendas al precio regulado por la Xunta. «Viviendas de 205.000 euros más IVA. Varía en función de los metros de la vivienda, pero se pueden adquirir incluso por 185.000 euros», indicó.

«Qué contradicción que la Xunta hable de hacer viviendas en Monte Mero cuando el suelo les sale gratis y luego lo venden incluso más caro, o en Xuxán, donde los precios de vivienda protegida superan los 300.000 euros», ejemplificó García Seoane, que no dudó en valorar de «escándalo» la política del Gobierno gallego.

En los últimos años, cuando el Ayuntamiento ha sacado el suelo municipal a subasta pública no recibía ninguna oferta, pero promotores y particulares han ido adquiriendo poco a poco los terrenos una vez se ofertaban en venta directa.

Viviendas en bajos

El alcalde de Oleiros también comentó la noticia adelantada por este medio de que el municipio se sumaba a la tendencia de convertir bajos en viviendas, aunque con salvedades según la zona en la que se pretenda actuar. En este sentido, García Seoane reconoció que será posible la transformación «en algunos bajos que cumplan la normativa», pero incidió en que el plan general municipal tiene muy bien delimitados los usos de cada inmueble.

«Hay zonas que, aunque sean bajos, son zonas comerciales en las que no vamos a permitir bajos. No todo el monte es orégano», advirtió el regidor. Esas zonas corresponden fundamentalmente con las vías comerciales de los núcleos de Perillo, Santa Cristina, Santa Cruz y Oleiros, así con los inmuebles que se alzan a ambos lados de la N-VI.

Por ello, y para evitar sorpresas, García Seoane animó a que cualquier persona o empresa que tenga en mente realizar la transformación de un bajo comercial en vivienda se acerque hasta el departamento municipal de Urbanismo a informarse. «Después no vale decir que les engañaron, porque en el Concello tienen toda la información», concluyó.