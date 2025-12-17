Un juzgado amenaza a Bergondo con multas si no envía el expediente de A Longueira

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña ha dictado una diligencia de ordenación en la que insta al Concello de Bergondo a remitir de forma urgente el expediente de la urbanización A Longueira. El juez advierte de que es la segunda vez que requiere esta documentación al Ayuntamiento, al que amenaza con multas de 300 a 1.200 euros si no atiende el mandato judicial.

Esta reclamación se enmarca en el proceso abierto a raíz de una demanda interpuesta por la comisión gestora de esta urbanización, que comenzó a gestarse hace ya más de dos décadas y que sigue sin pasar al papel.

Los promotores acusan al Ayuntamiento de poner palos en las ruedas a este desarrollo urbanístico, que comenzó a tramitarse en 2003 al amparo de las normas subsidiarias de 1992 y que se reformuló en 2021 a través de un plan de sectorización que reduce de un millar a 482 el número de viviendas.

Los promotores interpusieron esta demanda por supuesta inactividad tras presentar hace unos meses una comunicación en la que advertían al Concello de las consecuencias legales que podrían derivarse de una demora injustificada en la tramitación de este expediente y su remisión a la Xunta. No es la primera vez que los impulsores de este desarrollo urbanístico denuncian retrasos indebidos. Ya en 2023 presentaron un escrito al Consistorio en el que advertían del incumplimiento de los plazos que establece la normativa.

A consulta de este diario, el Gobierno local (PSOE-Alternativa dos Veciños) se limita a decir que no pudieron entregar el expediente en el plazo fijado por el juzgado.

El Ejecutivo ha evitado pronunciarse sobre esta demanda. La urbanización A Longueira es motivo recurrente de bronca política desde hace años.