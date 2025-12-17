Oleiros se enchufa al coche eléctrico: roza las 300 unidades

Oleiros lleva ventaja al resto de municipios de su entorno en la carrera por la implantación del coche eléctrico. Sea por el hecho de contar con una población de rentas altas o por el predominio de las viviendas unifamiliares, la realidad de las cifras es demoledora. En las calles y garajes del concello duermen cerca de 300 vehículos de este tipo, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto 284 a cierre del pasado año, una cifra mayor a la suma de los concellos de su entorno (69 en Cambre, 86 en Culleredo y 70 en Arteixo) y casi la mitad de los 594 que había registrados en la ciudad de A Coruña. Y la cifra sigue creciendo, según se puede constatar circulando por sus calles.

Aunque el precio de estos vehículos sigue siendo una fuerte barrera de entrada, la proliferación de estaciones de carga en zonas públicas ha sido un aliciente para apostar por esta tecnología, si bien en la actualidad la mayoría están en los márgenes de la N-VI, en concesionarios, gasolineras y establecimientos comerciales como Parque Oleiros o McDonald’s. En el resto del municipio su presencia es testimonial, destacando la existencia de otro punto de carga en Lorbé. El resto de infraestructuras corresponde a las que los propios usuarios instalan en los garajes de sus casas o edificios.

En total, en Oleiros circulan, según datos de la DGT, 544 con etiqueta cero, ya que también se incluyen en esta categoría los híbridos enchufables. Sumando los híbridos convencionales y los vehículos que circulan con gas licuado de petróleo (GLP), ambos con etiqueta ECO, la cifra total se eleva por encima de las 2.000 unidades, lo que representa aproximadamente el 10% del parque de turismos de la localidad, que ascendía a cierre de 2024 a 22.521 unidades.

‘Jóvenes’ dentro de lo ‘viejo’

La irrupción de los vehículos eléctricos se produce como consecuencia de la renovación del parque móvil. Con todo, los turismos de menos de cuatro años de antigüedad, entre los que se incluirían la mayoría de estas unidades, representan solo uno de cada diez turismos oleirenses (12,75%), pero son casi tantos como los que superan el cuarto de siglo de vida. El 9,67% tiene más de 25 años.

En Oleiros, la media de edad de los automóviles que circulan por sus calles es de 13,14 años. El 50% del total se mueven en la franja entre 10 y 24 años. Aún así, es el concello del entorno de A Coruña con el parque móvil de menor edad. Cambre y Culleredo presentan cifras prácticamente iguales, con 13,83 y 13,82 años de media de edad en turismos, respectivamente. En el caso de Arteixo, la cifra es la más alta de los concellos que rodean A Coruña, con 14,95 años de media, superando incluso la de la propia ciudad, que se situó en los 14,66 años.