Premio a una fotografía de las torres de la iglesia de Santiago
Raquel Rico García ha ganado el concurso fotográfico del Consorcio de As Mariñas Calendario 2026 con una imagen tomada de las torres de la iglesia de Santiago, Betanzos, con la luna de fondo. El jurado destaca el «simbolismo» de la instantánea, su composición y su iluminación. La ganadora recibirá una tablet y diez ejemplares del almanaque como premio. Los otros 11 autores seleccionados recibirán también ejemplares del calendario.
