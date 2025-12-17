Los restos del castillo de Corbeiroa salen a la luz tras años ocultos por la maleza: "Conserva muchísmos más elementos que el de Fontán"

Una limpieza ha sacado a la luz los restos del castillo de Corbeiroa, la antigua batería defensiva que, junto a su gemela de Fontán, flanqueaban en el siglo XVII la ensenada de Sada para proteger las florecientes industrias asentadas en el municipio.

La Xunta contrató los trabajos de desbroce tras las protestas de la asociación Veciños da Obra, que puso en marcha una campaña para recuperar este trocito del patrimonio sadense que ha permanecido años sepultado por la maleza. «Conserva muchísimos más elementos que la de Fontán: aspilleras, troneras, foso...», destaca el colectivo vecinal, que se muestra satisfecho por este avance, pero que exige la «urgente restauración» de este Bien de Interés Cultural ante el «peligro de derrumbe de un muro lateral de mampostería del siglo XVIII» .

Restos del castillo de Corbeiroa. | LOC

La Xunta anunció a principios de mes esta actuación de limpieza y desbroce, a la que destina 8.500 euros. Según avanzó la Consellería de Cultura, se trata de la primera fase de un proyecto que recoge también la realización de un diagnóstico y la toma de vídeos y fotos «para describir las acciones que se lleven a cabo».

No es la primera vez que la Xunta realiza una intervención de este tipo. Ya lo hizo en 2016, pero la actuación no tuvo continuidad a pesar de las recomendaciones del arqueólogo, que propuso un plan por etapas para recuperar esta batería, de una «entidad mayor de la que a priori se esperaba», y amenazada por la vegetación, que había abierto grietas en la estructura.

Tras quedar al descubierto durante unos meses, el castillo de Corbeiroa volvió a caer en el olvido. Y así se mantuvo hasta Veciños da Obra impulsó una original campaña de rescate y pidió amparo a la Valedora. El colectivo celebra estas primeras medidas de recuperación, pero exige continuidad y un acceso público para que la ciudadanía pueda conocer este BIC.