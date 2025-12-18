Aparecen seis cerdos muertos en un regato de A Laracha

El Concello de A Laracha ha denunciado la aparición de seis cerdos muertos en el cauce de un arroyo situado en la parroquia de Coiro, concretamente a la altura del puente del cruce de Ramisquido, en la carretera local que comunica Paiosaco con la AC-523.

Fue un particular quien alertó a las autoridades municipales tras detectar varios cadáveres de animales en el lecho del regato. Una vez recibida la comunicación, personal municipal se desplazó hasta el lugar para realizar las comprobaciones oportunas, confirmando la presencia de los animales sin vida.

Algunos de los ejemplares hallados. / LOC

El Ayuntamiento puso la situación en conocimiento tanto del puesto de la Guardia Civil de A Laracha como del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), activando los protocolos correspondientes. Asimismo, se solicitó a la empresa Gesuga la retirada de los animales con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria y ambiental de la zona. Y, las primeras hipótesis descartan que los animales hayan sufrido algún tipo de enfermedad grave o contagiosa.

Una actuación "totalmente irresponsable e inaceptable"

El Ejecutivo local condena firmemente esta actuación, calificada de "totalmente irresponsable e inaceptable", al suponer un atentado contra el medio natural y un posible grave riesgo medioambiental y para la salud pública. Además, este tipo de hechos conlleva un desembolso económico para las arcas municipales debido a la complejidad de la retirada de los animales y su posterior gestión.

El Concello agradece la colaboración de la persona que dio aviso, destacando que su comunicación permitió una actuación municipal "inmediata y eficaz", evitando consecuencias potencialmente más graves. Al mismo tiempo, se solicita la cooperación ciudadana para aportar cualquier información que ayude a esclarecer lo sucedido.

A Laracha adelanta que continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades que correspondan.