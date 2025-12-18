El claustro del Vales Villamarín sale a la calle para reclamar más profesores

El claustro del colegio Vales Villamarín de Betanzos se concentró este jueves para reclamar más maestros a golpe de pandereta o cacerola. Los profesores de este centro brigantino salen a la calle tras remitir un escrito a la Xunta el pasado 25 de noviembre en el que reclamaban un incremento del personal para «seguir siendo un centro en el que se trabaje por la inclusión y por la garantía del éxito escolar».

Sus demandas cuentan con el apoyo del Concello de Betanzos y la Asociación de Nais e Pais (ANPA), que alertan de la imposibilidad de ofrecer una educación de calidad e inclusiva por la falta del mínimo profesorado de apoyo.

El equipo directivo, el claustro y la ANPA consideran necesario dotar al centro de dos maestros del programa MEGA para apoyar los niveles que están por encima de la ratio; un especialista de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje (AL), y un cuidador a media jornada.

El claustro llama la atención sobre el tamaño del colegio, con más de 900 matrículas, y apela a las complicaciones que se derivan del hecho de estar primaria e infantil en dos edificios a 450 metros: «Imposibilita apoyarnos o hacer guardias entre las dos etapas», sostiene el profesorado, que lamenta que, a pesar de las singularidades del colegio, reciben el mismo profesorado que un centro común de línea dos en los programas PROA, Acompaña, Mega o en los concursos de atención preferente.

El claustro proseguirá hoy con sus protestas con una nueva panderetada o cacerolada a las puertas del centro. El pasado 29 de noviembre, la ANPA convocó a toda la comunidad educativa en la Praza Irmáns García Naveira bajo el lema Por un ensino público de calidad. La alcaldesa de Betanzos, María Barral, envió una carta a la Consellería de Educación para exigir