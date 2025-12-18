Continúan los vertidos de agua en Suevos en medio de la obra para el nuevo colector

Los temporales de los últimos días han vuelto a provocar desbordamientos en el arenero de Suevos, ante la preocupación vecinal. En el lugar ya han comenzado las obras de la Augas de Galicia para la construcción de un nuevo colector que evite estos vertidos. Desde la consellería de Medio Ambiente, de quien depende la entidad, señalan que las actuaciones, con un presupuesto de 2,3 millones de euros, «avanzan a buen ritmo». «No obstante, se trata de una actuación de gran complejidad que se desarrolla en una zona con abundante presencia de roca, lo que dificulta predecir su duración», apuntan.

Carlos Zapata, presidente de la plataforma pola Defensa da Natureza e Calidade Ambiental de Arteixo, señala que la plataforma ha recolectado muestras de las aguas de estos desbordamientos, que llegan hasta el entorno del campo de fútbol. «Después de haberse gastado más de dos millones de euros, tener a los vecinos tres años con la carretera cortada, el problema sigue sin fin. Sigue llegando agua contaminada», señala Zapata, que apunta que la plataforma ya está estudiando si emprender acciones legales contra el Concello, Augas de Galicia y la Autoridad Portuaria.