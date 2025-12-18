Finalizan las obras de mejora del abastecimiento en A Laracha
La Xunta de Galicia ha anunciado este miércoles la finalización de las obras de mejora de la red de abastecimiento de A Laracha, una actuación que ha supuesto una inversión de 1,85 millones de euros y que va a permitir al concello reforzar y garantizar el suministro de agua hasta 2044.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Gabenlle, donde explicó que los trabajos acometidos al amparo del convenio suscrito entre Augas de Galicia y el Concello de A Laracha han permitido resolver los problemas de presión existentes en algunas zonas del municipio, así como incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema, para dar así respuesta a los picos de demanda del periodo estival y al futuro desarrollo del parque empresarial larachés.
La conselleira de Medio Ambiente aprovechó la visita para acercarse hasta el punto limpio de la localidad, una infraestructura puesta en marcha en 2023 y que también contó con financiación autonómica.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- La Xunta pondrá a la venta y alquiler las 17 viviendas públicas que construirá en Vilaboa
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas