Finalizan las obras de mejora del abastecimiento en A Laracha

La Xunta de Galicia ha anunciado este miércoles la finalización de las obras de mejora de la red de abastecimiento de A Laracha, una actuación que ha supuesto una inversión de 1,85 millones de euros y que va a permitir al concello reforzar y garantizar el suministro de agua hasta 2044.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Gabenlle, donde explicó que los trabajos acometidos al amparo del convenio suscrito entre Augas de Galicia y el Concello de A Laracha han permitido resolver los problemas de presión existentes en algunas zonas del municipio, así como incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema, para dar así respuesta a los picos de demanda del periodo estival y al futuro desarrollo del parque empresarial larachés.

La conselleira de Medio Ambiente aprovechó la visita para acercarse hasta el punto limpio de la localidad, una infraestructura puesta en marcha en 2023 y que también contó con financiación autonómica.