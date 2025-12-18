El Juzgado rechaza una denuncia de lobby israelí a Oleiros por comparar a Hitler y Netanyahu

El Juzgado Contencioso-administrativo de A Coruña ha desestimado una denuncia de un lobby israelí por los paneles de Oleiros que comparaban al líder israelí Benjamín Netanyahu con el líder nazi Adolf Hitler. La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio había pedido retirar la imagen con el lema "Mesmas Bestas Asasinas".

La sentencia da la razón al Concello de Oleiros, que argumentó que "pretendía denunciar el genocidio cometido por el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino". La sala ampara el derecho a la libertad de expresión y a la crítica política del Ayuntamiento, rechaza el recurso presentado por la asociación y le obliga a pagar las costas judiciales.

"A pesar de este tipo de presiones y otras de índole superior como las amenazas veladas al alcalde por parte de la embajadora de Israel, el Concello de Oleiros lleva décadas en campaña permanente en defensa de la libertad del pueblo palestino", afirma el Concello en un comunicado. El Ejecutivo oleirense defiende sus acciones propalestinas como las campañas informativas, programas de cooperación, declaraciones institucionales y otros actos a favor de lo que definen como una "noble causa".

"En un momento que pasará a la historia de la humanidad por el posicionamiento adoptado ante el atroz genocidio perpetrado por el Gobierno terrorista de Israel, Oleiros mostró una vez más su inquebrantable compromiso con la paz y con los derechos humanos", concluye el Concello.