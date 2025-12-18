Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impagos en varias concesionarias municipales de A CoruñaEl Dépor elimina al Mallorca de la CopaUna nave histórica de la N-VI volverá a la actividadCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

Miño sancionará a la empresa concesionaria de ayuda en el hogar

La CIG critica «flagrantes incumplimientos» y el BNG urge una solución

RAC

Miño

El Concello de Miño abrirá expediente sancionador a la nueva concesionaria del servicio de ayuda en el hogar: «Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se restablezca la normalidad cuanto antes y los usuarios no paguen las consecuencias de la mala organización», apunta.

El Ejecutivo realizó estas declaraciones tras una denuncia pública de la CIG, que alertó de un «flagrante incumplimiento del pliego de condiciones». El BNG, en la misma línea, exigió este miércoles medidas inmediatas para corregir esta «grave situación», que afecta especialmente a los grandes dependientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents