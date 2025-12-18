Miño sancionará a la empresa concesionaria de ayuda en el hogar
La CIG critica «flagrantes incumplimientos» y el BNG urge una solución
Miño
El Concello de Miño abrirá expediente sancionador a la nueva concesionaria del servicio de ayuda en el hogar: «Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se restablezca la normalidad cuanto antes y los usuarios no paguen las consecuencias de la mala organización», apunta.
El Ejecutivo realizó estas declaraciones tras una denuncia pública de la CIG, que alertó de un «flagrante incumplimiento del pliego de condiciones». El BNG, en la misma línea, exigió este miércoles medidas inmediatas para corregir esta «grave situación», que afecta especialmente a los grandes dependientes.
