Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impagos en varias concesionarias municipales de A CoruñaEl Dépor elimina al Mallorca de la CopaUna nave histórica de la N-VI volverá a la actividadCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
instagramlinkedin

Muestra de los carteles de Navidad en Betanzos

El Edificio Arquivo acoge hasta el próximo 10 de enero una exposición con los carteles participantes en el concurso de carteles de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Betanzos. La muestra puede visitarse en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas, de martes a sábado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents