Oleiros solicitará fondos del POS para financiar los servicios sociales

El Concello de Oleiros llevará al próximo pleno su participación en el Plan Provincial d e Cooperación a Obras y Servicios de competencia municipal (Plan Único de concellos) de la Diputación de A Coruña. Concretamente, la Corporación solicitará las ayudas adicionales para gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2026, que en el caso del Concello de Oleiros ascienden a 188.938,32 euros.

La propuesta plenaria señala que la mayor parte de esta cuantía irá destinada a la partida de ayudas de alimentación y productos de higiene personal y doméstica que contempla la ordenanza municipal de medidas por la inclusión social. El presupuesto del Concello de Oleiros para estos gastos asciende a 240.000 euros, de los que 171.961,95 euros quedarían cubiertos al adherirse al programa de la Diputación.

Por otra parte, el Gobierno municipal oleirense prevé destinar el monto restante de las ayudas (16.976,37 euros) a la adquisición de un vehículo para la Concejalía de Servizos Sociais e Igualdade que pueda servir de apoyo a los desplazamientos a domicilios de las personas usuarias de los servicios sociales o en los acompañamientos a gestiones que se realizan con estas mismas personas, además del propio funcionamiento de la concellaría.

Esta será una de las cuestiones que vayan a la comisión informativa de asuntos de competencia plenaria que se celebrará el próximo o lunes, 22 de diciembre, en la que la aprobación definitiva del presupuesto del próximo ejercicio y la actualización de tasas y precios públicos centrarán buena parte de las cuestiones a tratar. Respecto al presupuesto, el Gobierno local prevé sacarlo adelante sin atender a buena parte de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, algo que no ha sentado bien en las filas del Partido Socialista, que este miércoles ha emitido un comunicado en el que acusan a Alternativa dos Veciños, el partido en el Gobierno, de «considerar a los oleirenses como una vaca a la que no parar de ordeñar».

Según argumentan, desde el punto de vista económico no sería necesario subir impuestos, «hasta se podrían bajar si dejásemos de ser el ayuntamiento de 40.000 habitantes de toda España con un grupo de gobierno más caro», que supone casi el 2% del presupuesto municipal, apuntan.

Entre las propuestas de sus alegaciones figuran acabar con las bonificaciones a promotores en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y fijar su tipo en el mínimo legal del 50% (ahora es el 90%), o eximir del pago del impuesto de circulación a los vehículos de más de 25 años del municipio, ya que, argumentan, en su gran mayoría son propiedad de pensionistas.

«Si aceptan —en referencia al Gobierno municipal— eliminar las dedicaciones exclusivas de la mitad de los concejales y de los asesores contratados a dedo, sumados a prescindir del BMW oficial del alcalde, ahorraríamos más de 500.000 euros al año, suficientes para no aumentar impuestos», justifica el Partido Socialista.