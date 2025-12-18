Paiosaco contará con obra nueva en régimen de cooperativa

A Laracha contará con una promoción viviendas en régimen de cooperativa en Paiosaco. La promoción Pantiñobre Residencial es una novedad en la obra nueva del municipio, donde desde octubre de 2024 hasta septiembre de este año la nueva construcción apenas representa el 11% de todas las ventas inmobiliarias, de acuerdo con los datos del Colegio General del Notariado.

La comercializadora, Decasa Coruña, oferta 12 pisos de tres dormitorios cada uno por menos de 160.000 euros, así como otros seis áticos, por 178.000 euros. La nueva construcción está ubicada en el entorno de la feria de Paiosaco a poca distancia también del centro social del núcleo y el colegio Alfredo Brañas.

Eva Reboredo de Decasa afirma que, aunque apenas comenzaron la comercialización hace unas semanas, ya hay cuatro viviendas vendidas. «Son sobre todo familias jóvenes, en busca de su primera vivienda», explica Reboredo, que añade que la gran mayoría son del área metropolitana de A Coruña o de A Costa da Morte.

Los compradores ven la estructura de cooperativa como una opción «bastante buena», porque pueden conseguir viviendas «prácticamente de lujo» con un «30 o 20% de descuento» porque no existe el beneficio del promotor, explica Reboredo, que destaca también las facilidades en las gestiones y financiación a los nuevos propietarios.

En el anuncio en los portales inmobiliarios la comercializadora destaca que esta es la opción «inteligente, sostenible y más accesible para alcanzar la casa soñada». El precio, junto con la cercanía a la ciudad de A Coruña, son las características más atractivas de la oferta de Paiosaco.

Las viviendas están equipadas con acabados de alta calidad y que incluyen al menos dos baños, terraza, plazas de garaje y trasteros. Hay tres tipos de pisos disponibles según su ubicación. Mientras que en la primera y segunda planta cuentan con una superficie de 100,16 metros, en la planta tercera se desarrollarán viviendas dúplex de entre 91 metros cuadrados a 116. Además, explican desde Decasa Coruña, los pisos cuentan con placas solares para el suministro de energía. Las viviendas se prevén entregar en el primer semestre de 2027, aunque todavía está pendiente la licencia para comenzar las obras.