El polígono de Bergondo estrena ‘bosque atlántico’
Representantes de la Xunta, el Concello de Bergondo y la Reserva de Biosfera inauguraron ayer el Bosque Atlántico de Cerveiros, una nueva zona de esparcimiento acondicionada en una parcela del polígono bergondés. El Gobierno gallego destinó 65.000 euros a esta actuación, que combinó labores de recuperación ambiental y usos sociales.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- A subasta por 4 millones uno de los mayores paquetes de suelo industrial del área de A Coruña
- La Xunta pondrá a la venta y alquiler las 17 viviendas públicas que construirá en Vilaboa
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas