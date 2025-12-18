El polígono de Bergondo estrena ‘bosque atlántico’

Representantes de la Xunta, el Concello de Bergondo y la Reserva de Biosfera inauguraron ayer el Bosque Atlántico de Cerveiros, una nueva zona de esparcimiento acondicionada en una parcela del polígono bergondés. El Gobierno gallego destinó 65.000 euros a esta actuación, que combinó labores de recuperación ambiental y usos sociales.