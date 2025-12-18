El PP reclama medidas ante el «declive» de la Semana do Pincho

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RAC

Betanzos

El grupo municipal del PP de Betanzos presentará una moción para su debate en el próximo pleno en la que insta a tomar medidas para «revitalizar» y «relanzar» la Semana del Pincho. La formación lamenta el «progresivo declive» de este certamen gastronómico que, advierten, llegó a reunir en 2017 a 29 locales, más del doble de los que participaron en la última edición (12). El PP plantea, entre otras medidas, un «diálogo real» con el sector hostelero.

