El PSOE de Arteixo critica que el Concello «deje morir» el programa de murales urbanos

El grupo municipal del PSOE de Arteixo acusa al Gobierno local de «dejar morir» el programa de murales urbanos. Su portavoz, Martín Seco, recuerda que se trata de una iniciativa impulsada por su formación que fue aprobada por unanimidad en pleno en 2021. «Cuatro años después, continúa sin desarrollarse», critica en un comunicado.

Los socialistas exigen al Ejecutivo municipal que explique los motivos por los que no puso en marcha este programa, que «nació con el objetivo de mejorar el paisaje urbano, dignificar medianeras y muros degradados y apostar por el arte y la creatividad» siguiendo la estela de otros municipios, como Carballo, Lugo o Fene.

«El Gobierno local se limitó a encargar un único mural para el muro de la piscina municipal de Meicende, dejando sin ejecutar el resto del programa y sin gastar la partida consignada en los presupuestos de 2025 para ese fin».

Seco lamenta que el Ejecutivo no diese respuesta a la propuesta de una joven artista de Arteixo que planteó murales en varios emplazamientos y «mostró su total disposición a colaborar con un mural que aportase valor visual a la villa»: «Siete meses después, no hubo respuesta ni actuación alguna», critica Seco.