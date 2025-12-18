Rioboo ve «absolutamente lógicas» las quejas del secretario por falta de personal en el Concello de Culleredo

El Ejecutivo de Culleredo coincide con la evaluación del secretario municipal sobre la necesidad de incrementar el personal del Concello, pero lamenta que este informe sea utilizado por la oposición «con interés político».

En su evaluación del pasado mes de octubre, el secretario municipal alertaba al alcalde, José Ramón Rioboo, y a la concejala de Recursos Humanos, Marta Figueroa, de una «situación insostenible» en su departamento por la falta de trabajadores, que había obligado a cerrar una oficina de atención ciudadana personalizada y que provocaba que algunos empleados no pudieran disfrutar de los descansos o días libres.

En el documento, el habilitado nacional concluía renunciando a dos de las competencias que le había otorgado el Pleno en 2024: Informática y Atención Ciudadana. También avisaba al regidor y la responsable de recursos humanos que «no me hago responsable del funcionamiento anormal» de los servicios.

El Gobierno local admite que la evaluación del secretario sobre las necesidades del Concello es «absolutamente lógica y productiva», y que coincide en la necesidad de incrementar personal, por lo que ha emprendido «numerosos procesos de selección». Este jueves el Concello aprobó en Junta de Gobierno local una oferta pública de empleo para siete plazas de acceso libre, una de promoción interna y 13 de funcionarización. Entre ellas se incluyen tres puestos de administrativos, dos auxiliares, un educador social y un trabajador social.

«El Concello tiene ahora mismo completados, en curso, y ahora aprobados, más procedimientos de incorporación de personal que nunca», afirma el Ejecutivo local.

El Gobierno de Culleredo acusa a los grupos de la oposición, PP y BNG de perpetrar «los obstáculos y paralizaciones» en su intento de «perjudicar al gobierno local por afán electoralista».

«Ambos grupos quedan en evidencia porque no tienen ningún deseo de que el Concello avance y siga dando pasos, sino que claramente sólo pretenden bloquear para dañar la imagen del gobierno socialista, sin importarles nada que los vecinos se vean perjudicados», señala el Gobierno local.

En respuesta al informe del secretario, el PP ha lamentado especialmente el cierre de la oficina de atención telefónica personalizada. «Cerrar un servicio que funcionaba y que acercaba el Concello a los vecinos no es gestionar. Si llegaban quejas y problemas, lo que tocaba era escucharlos y resolverlos, no taparlos», dice Izaskun García, portavoz de la formación. Los populares destacan que la nueva oferta de empleo «puede ser necesaria» pero que «no sustituye la planificación ni resuelve el colapso de la atención diaria».

Los populares anuncian que llevarán a próximo pleno preguntas para exigir explicaciones al alcalde Rioboo y la concejala Figueroa sobre la situación y el refuerzo de los servicios. «Culleredo necesita un Concello que funcione, que dé la cara y que atienda al vecino. Y eso exige planificación, transparencia y refuerzos reales: no apagar teléfonos», declara García.