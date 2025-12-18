El secretario de Culleredo alerta de la «situación insostenible» en el Concello

El secretario del Concello de Culleredo denunció el pasado mes de octubre «la falta de medios personales y materiales», que ha provocado que cierren oficinas de atención ciudadana o que expedientes queden paralizados durante meses e incluso años.

En un informe remitido al alcalde y la concejala de recursos humanos, el habilitado nacional califica de «insostenible» el estado de las unidades dependientes de su departamento: el registro y padrón municipal, archivo, atención ciudadana e informática.

En la misiva explica que «la situación viene arrastrándose desde hace varios meses» y que, el personal de Secretaría «no lo merece». En concreto, dice que esta carencia de personal se le comunicó tanto a Alcaldía como a Recursos Humanos el año pasado a través de diversos informes. «Sin embargo, no se refuerzan los servicios ni se cubren las bajas ni las jubilaciones». El resultado es una «improvisación permanente» por su parte en la dirección del departamento, que le obliga a rotar a los trabajadores de puesto y funciones cada día, por lo que todos los funcionarios realizan tareas «que no nos corresponden».

La situación llegó a un punto crítico en octubre de este año. El secretario relata que la jubilación de dos funcionarias, junto con varias bajas, hizo que el número de empleados disponibles en la unidad fuera de «tan solo 8.6 personas», es decir, la mitad de los puestos cubiertos. El habilitado advierte que es «claramente insuficiente para atender con normalidad» varios servicios.

Esa misma semana de octubre, apunta el secretario, se tuvo que cerrar la oficina de atención telefónica personalizada puesta en marcha en junio de este mismo año y que «estaba teniendo gran aceptación por los ciudadanos» porque no había gente para atenderla. El Concello explica que hay una intención de retomar este servicios en cuanto haya personal.

El habilitado incide en que «si no se incorpora personal en diciembre» las vacaciones obligarán a cerrar una de las oficinas de registro, mientras que en el archivo municipal «no hay nadie ni se le espera» desde hace dos años.

El secretario denuncia que la situación es «agotadora» y «desmoraliza al personal». Apunta que «lo peor de todo» es que «hace perder la ilusión por trabajar a aquellos que aún la tienen». La situación, denuncia el habilitado nacional, ha llegado al punto de que algunos trabajadores «no pueden disfrutar del tiempo de descanso o de los días de vacaciones o asuntos propios a los que tienen derecho».

Por todo ello, advierte el secretario, «la mayoría de los expedientes que se inician por Secretaría o Informática acaban realizándose meses o incluso años». El habilitado admite que los trabajos hechos «no sirven para nada por no tener continuidad» y describe una «carrera de obstáculos» para «trámites normales» como contratos menores, aprobaciones de pliegos o pagos de facturas.

«Somos conscientes de la escasez de personal en otros servicios municipales», dice el secretario citando la situación de Intervención — donde hay un interventor accidental — , contratación o urbanismo «que están incluso peor que secretaría». Con todo, argumenta el habilitado, «no se puede igualar por debajo deteriorando todos los servicios en vez de mejorarlos y normalizando situaciones que son inadmisibles». «Ni los funcionarios y funcionarias que creemos en nuestro trabajo y en el interés público lo merecemos, ni mucho menos los ciudadanos».

Ante el estado actual del Concello, el funcionario comunicó en este mismo informe de octubre que renuncia a los servicios y unidades «cuya dirección no corresponde por ley al secretario», en este caso Informática y Atención Ciudadana, que fueron atribuidas por el Pleno. Adquirir está competencias con la falta de trabajadores «dificulta el ejercicio de las funciones normales de secretaria, argumenta el habilitado, por lo que «no me hago responsable del funcionamiento anormal de estos servicios en las condiciones indicadas».

Nueva oferta de empleo

El Concello destaca que coinciden con la evaluación del secretario y que «el refuerzo de personal en todas las áreas es una necesidad clara». Apuntan que en los últimos meses han incorporado a un administrativo para Secretaría, otro para Intervención, dos administrativos para Urbanismo, además de cuatro policías locales. Este jueves el Ejecutivo dará un paso más con la aprobación en Junta de Gobierno de una oferta pública de empleo para incorporar a 7 trabajadores más. «La escasez de personal padecida se está solventando poco a poco», concluye el Concello.